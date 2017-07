Formula 1, Hamilton trionfa a Silverstone. Vettel, finale da cancellare

Trionfo Hamilton. L'inglese ha vinto il Gp di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo posto per la Ferrari di Kimi Raikkonen mentre al quarto posto si è piazzata la Toro Rosso di Verstappen. Foratura per Sebastian Vettel mentre era a pochi giri dal traguardo e si trovava in quarta posizione. Il tedesco della rossa è dovuto rientrare ai box ed è arrivato settimo.



Dopo la gara di Silverstone Vettel ha visto ridursi da 20 a soltanto un punto il vantaggio su Lewis Hamilton nella classifica mondiale (177 a 176). Per l'inglese è il quinto successo sul circuito britrannico, il quarto consecutivo. Terzo nella classifica piloti Valtteri Bottas (154 punti).