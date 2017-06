Formula 1, Hamilton trionfa a Shanghai davanti a Vettel e Verstappen

La Mercedes condotta da Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio della Cina, seconda gara della stagione 2017 di Formula 1. Sul circuito di Shanghai, il pilota inglese ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. Quarta posizione per l'altra Red Bull di Daniel Ricciardo, quinta la Rossa di Kimi Raikkonen.



Il sesto posto è andato a Carlos Sainz Junior, con la Toro Rosso, il settimo alla Mercedes di Valtteri Bottas. A punti anche Kevin Magnussen, ottavo con la Haas, e i due piloti della Force India Sergio Perez, nono, ed Esteban Ocon, decimo. Ritirate entrambe le McLaren di Alonso e Vandoorne, Felipe Massa si è classificato 14.mo con la Williams, mentre l'italiano Giovinazzi si è ritirato poco dopo il via per un incidente all'ultima curva, nello stesso punto dove era andato a schiantarsi ieri distruggendo la sua Sauber.