Formula 1: Hamilton-Mercedes, pace fatta: "Più uniti che mai"

Pace fatta tra Lewis Hamilton e la Mercedes. Dopo che Toto Wolff aveva annunciato nei giorni scorsi che la scuderia non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti del pilota inglese per la condotta nell'ultimo Gp, che aveva incoronato il collega-rivale Rosberg campione del mondo, Lewis ha postato su Instagram un video con il team principal: "Nel 2017 saremo in una posizione di forza".



"Salve a tutti: siamo nella cucina di Toto, abbiamo avuto un incontro divertente: voglio solo mandare un messaggio a tutti, sappiate che avremo una partnership fortissima il prossimo anno. Guardiamo avanti per lottare ancora per il titolo", le parole di Hamilton. In un secondo video, anche Wolff ha rassicurato sul rapporto ritrovato con l'inglese. "Abbiamo passato un paio di ore insieme, il nostro incontro è stato davvero fantastico: torneremo molto forti nel 2017"