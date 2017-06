Formula 1, Hamilton dedica il casco a Senna

Il Gran Premio del Brasile sarà il penultimo della stagione in Formula 1, Lewis Hamilton è ancora in corsa per il Mondiale ma non dimentica il suo grande idolo Ayrton Senna. L'inglese della Mercedes, infatti, correrà ad Interlagos con un casco speciale ispirato al campione brasiliano: colore verdeoro e la rappresentazione del Cristo Redentore, sembrerà quasi come rivedere Ayrton sfrecciare su una monoposto...

My #BrazilGP helmet design. Inspired by my idol, Ayrton Senna and Brazil. I love it here, such a special place to race!! @BellRacingEU pic.twitter.com/o3IzwSby7e — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 10 novembre 2016