Formula 1, Hamilton: "Abbiamo sbagliato gomme e strategia"

"Dai che ci divertiamo quest'anno". Lewis Hamilton non l'ha detto pubblicamente, ma nel complimentarsi con Sebastian Vettel all'arrivo del GP d'Australia le "strane" parole" gli sono uscite di bocca. Aveva appena perso, ma forse si è reso conto che in questa stagione la Ferrari sarà davvero competitiva fino alla fine.



"Complimenti alla Ferrari - spiega l'inglese della Mercedes - noi abbiamo fatto un buon weekend, ma abbiamo faticato in gara con le gomme, avevo troppo degrado. A volte va così, però è stata una gara positiva, abbiamo fatto bei punti per il team e qui l'atmosfera è sempre unica. Non sono riuscito a essere abbastanza veloce nel secondo stint, sono rimasto bloccato nel traffico, ma prima abbiamo sbagliato la strategia perché ci siamo fermati un giro prima del previsto. Avevamo la velocità per vincere, ma sono rimasto bloccato e la Ferrari è stata più veloce".