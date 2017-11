Formula 1, Hamilton: "A Vettel lo dissi: avremo dei problemi se..."

Il Mondiale di Formula 1 non è ancora finito, manca ancora il GP di Abu Dhabi e poi i piloti andranno in vacanza. Ma Lewis Hamilton, che ha già trionfato aritmeticamente, può permettersi di raccontare il film della stagione, anche i momenti più brutti, senza rimpianti. Così il britannico torna sui fatti di Baku, quando Vettel tamponò il rivale con la Safety Car in pista e poi lo accusò di avre frenato pericolosamente



"Quando ho parlato con lui - spiega Hamilton a Motorsport riferendosi al ferrarista -, gli ho detto tipo: non mancarmi mai di rispetto così, altrimenti avremo dei problemi. Non avevo mai fatto questo con nessun altro. Non so neanche cosa pensasse di fare. Non sono mai stato in una situazione come quella. In realtà non avevo intenzione di farmi dire qualcosa o di reagire in un modo che potesse causare un vortice negativo”.