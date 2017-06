Formula 1, GP Spagna: Hamilton in pole position, Vettel secondo

Lewis Hamilton si riprende la pole position: il pilota britannico partirà davanti a Montmelò, nel Gran Premio di Spagna, come aveva fatto nelle prime due prove del Mondiale. La sua Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel di soli 51 millesimi e l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarta la Rossa di Kimi Raikkonen.



"Potevo fare un pochino di più ma Hamilton mi ha battuto - ha detto Vettel -. Grazie ai meccanici che hanno fatto un miracolo per farmi ripartire montando il motore in meno di due ore. Il primo giro in Q3 non mi ha soddisfatto, nel secondo ho fatto meglio ma non è bastato per la pole'''.



Gli altri piazzamenti nella griglia: quinta posizione per la Red Bull di Verstappen davanti al compagno di scuderia Ricciardo e alla McLaren di Alonso, ottava posizione per la Force India di Perez davanti alla Williams di Massa ed all'altra Force India di Ocon.