Formula 1, GP Spa: Hamilton pole da record, Vettel quarto

Non è una pole position qualunque: non lo è perché Lewis Hamilton domina le qualifiche a Spa con un pazzesco ultimo giro, non lo è soprattutto perché consente al britannico di eguagliare il record di 68 pole di Michael Schumacher, leggenda della Formula 1. C'è la sua Mercedes, dunque, davanti a tutti: 1'42"553 il suo tempo, 242 millesimi più basso di quello di Sebastian Vettel, anche lui bravo proprio in extremis ad acciuffare la prima fila.



Era quinto, perché lo aveva superato anche Verstappen, poi ha chiuso alla grande, tutto sommato non troppo distante dal suo principale rivale nella lotta al titolo. E se - come ha dichiarato venerdì - il passo gara lo soddisfa più del giro di pista, l'esito in Belgio sarà tutt'altro che scontato. In seconda fila stesso ordine: prima la Mercedes (con Bottas), poi la Ferrari (con Raikkonen): a seguire Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Perez, Ocon, Palmer. Solo undicesimo Alonso.

I COMPLIMENTI DELLA FAMIGLIA SCHUMACHER

Lewis Hamilton si è commosso in pista dopo aver conquistato la pole, Ross Brawn gli ha portato i complimenti di Corinna Schumacher per aver eguagliato il primato di 68 detenuto dal marito. "Corinna Schumacher e la famiglia vogliono congratularsi con te perché hai eguagliato il record di Michael. Volevano farti arrivare uno speciale messaggio di congratulazioni", gli ha detto Brawn