Formula 1, GP Spa: Hamilton domina le libere, Vettel dietro

È la Mercedes di Lewis Hamilton la vettura più veloce nelle prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sull'affascinante circuito di Spa-Francorchamps, l'inglese ha fermato il tempo sull'1'44''753 precedendo la Ferrari di Kimi Raikkonen (1'45''015) e il compagno di squadra Valtteri Bottas (1'45''180). Quarto crono per la Red Bull di Max Verstappen (1'45''225) davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel (1'45''235) ed all'altra monoposto della scuderia austriaca guidata da Daniel Ricciardo (1'46''072). A circa venti minuti dal termine delle prove è arrivata una forte pioggia sul tracciato belga immerso nella foresta delle Ardenne che ha costretto tutte le vetture a restare ai box.



Torna dopo quasi un mese, dunque, la Formula 1, e lo scenario è cambiato rispetto all'Ungheria, quando trionfò Vettel consolidando la leadership del Mondiale portando a +14 il vantaggio su Hamilton: "È stata una giornata così così - ha detto Seb -, non sono così contento, anche se la vettura è andata piuttosto bene. Le Mercedes? Loro sono molto forti e ogni volta che sono usciti in pista sono andate molto veloci, sembrano molto forti. Io non sono del tutto contento per la qualifica in particolare, ma per il passo gara è andata meglio".