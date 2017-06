Formula 1, Gp Canada: Hamilton stampa la pole, Vettel insegue

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole del Gp del Canada di F1. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel. In seconda fila partiranno la seconda Mercedes, guidata da Vallteri Bottas e la seconda Ferrari con Kimi Raikkonen.

Il campione del mondo ha firmato un giro capolavoro, centrando la sua quarta pole position stagionale e la numero 65 in carriera. Raggiunto il mito Ayrton Senna al secondo posto nella classifica di tutti i tempi (a sole tre pole dal record assoluto di Michael Schumacher). L'inglese è stato eccezionale in Q3 migliorando due volte il record della pista (cronometro fermato sull'1'11"459), ma il Cavallino di Vettel è vicino e domenica (partenza ore 20) ci si aspetta un duello mozzafiato. In seconda fila gli scudieri Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, mentre alle loro spalle partiranno le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.