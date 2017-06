Formula 1, GP Brasile: vince Hamilton, festa rimandata per Rosberg

Titolo mondiale di Formula 1 ancora rimandato. Nico Rosberg dovrà giocarsi il terzo match point ad Abu Dhabi, ultima gara della stagione, il prossimo 27 novembre: nel Gp interminabile del Brasile, con caos pioggia, stop e bandiere rosse, il pilota della Mercedes ha chiuso al secondo posto alle spalle del compagno di scuderia Lewis Hamilton che vuole giocarsela così fino alla fine. Rosberg resta comunque al comando con 367 punti, ma ne perde sette di vantaggio sul rivale di casa (secondo a quota 355).



Al tedesco basterà il terzo posto sul circuito di Abu Dhabi per laurearsi campione. Grande prova di Max Verstappen, piazzatosi terzo alle spalle delle due Mercedes. Quinta posizione, invece, per la Ferrari di Sebastian Vettel, mentre il compagno di scuderia Kimi Raikkonen ha terminato la sua gara al diciannovesimo giro. Out anche Felipe Massa, prossimo all'addio alla Formula 1. Il pilota della Williams, visibilmente commosso, ha salutato tutti i tifosi presenti a Interlagos, accompagnato dalla bandiera brasiliana.