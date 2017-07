Formula 1, GP Austria: Bottas in pole position

La notizia di cronaca è che la Mercedes di Valtteri Bottas ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Austria: il pilota finlandese precederà nella griglia le Ferrari di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, autore del terzo tempo, partirà invece dall'ottavo posto, a causa della penalità di cinque posizioni subita per aver sostituito il cambio alla sua vettura nelle libere del venerdì.



Il punto chiave, invece, è che la tensione non è sparita del tutto: invitato a una stretta di mano pubblica in tv, Lewis Hamilton ha detto no al "gesto pacifico" nei confronti di Sebastian Vettel, dopo la "ruotata" in Azerbaigian e le successive polemiche. Poi, prima delle interviste, in realtà il gesto c'è stato: probabilmente Hamilton era un po' nervoso a caldo, visto che la bandiera gialla mostrata a casua di Grosjean, gli ha impedito di scendere in pista nell'ultimo minuto per provare a centrare il tempo più veloce.