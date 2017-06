Formula 1, GP Australia: la Ferrari di Vettel trionfa

È un'alba meravigliosa per la Ferrari: Sebastian Vettel vince il primo GP dell'anno a Melbourne, in Australia, e si porta in testa al Mondiale. Non accadeva da 7 anni, quando Alonso trionfò in Bahrain. La Rossa interrompe così un lungo doppio digiuno: l'ultimo GP vinto era quello di Singapore 2015 perché l'anno scorso era rimasta ferma a quota zero.



Vettel, dunque, dà ragione a Lewis Hamilton che da almeno un mese confessa di averne paura: l'inglese viene scavalcato al 17° giro quando la Mercedes decide di farlo fermare ai box e, dopo il pit stop di al 24°, Vettel rientra davanti di 5" e non perde più la leadership della gara. Vince il tedesco, dunque, davanti allo stesso Hamilton: l'altra Mercedes di Bottas sale sul podio, quarto è Raikkonen. Non è solo il successo a far felice la Ferrari, ma anche come lo ha ottenuto: con una strategia di gara perfetta e con un vantaggio di 9"975. Hamilton non ha mai impensierito Vettel dal momento in cui si è ritrovato dietro, dopo il primo pit stop.



Questa la classifica finale del GP: non compare lo sfortunato Alonso, che si è ritirato a quattro giri dal termine.