Formula 1, GP Australia: Hamilton in pole, poi le Ferrari

La prima pole è di Lewis Hamilton e non è una novità, perché l'anno scorso finiva quasi sempre così, con lui che partiva davanti a tutti, e perché in Australia, nel Gran Premio che dà il via alla stagione, è la settima volta che accade: roba da record, meglio di Senna. La Formula 1 riparte nel segno del campione del mondo che dà oltre 6 decimi alle due Ferrari, col tempo pazzesco di 1'21"164 stabilito all'ultimo giro.



Tutte le vetture, a dire il vero, si sono migliorate in extremis, solo che la Mercedes del britannico l'ha fatto di più: le due Rosse, comunque, ci sono, con Raikkonen che precede Vettel di appena 10 millesimi e conquista così la prima fila. Appena dietro il tedesco partirà Verstappen. Nell'ordine, dal quinto al nono posto, ci sono Magnussen, Grosjean, Hulkenberg, Ricciardo (penalizzato di tre posizioni per eccesso di velocità in regime di bandiera rossa) e Sainz.



Vittima di un incidente e della sanzione della Fia Valtteri Bottas che scivola dalla decima alla quindicesima posizione in griglia. I meccanici hanno infatti dovuto sostituire il cambio della sua W09, danneggiato nel violento urto del finlandese contro un muretto dell'Albert Park, durante le qualifiche. Come da regolamento, l'intervento costa a Bottas cinque posizioni.