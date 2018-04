Formula 1, GP Australia: Ferrari indietro dopo le libere

"Rosso si spera". Il titolo della Gazzetta dello Sport non ha portato fortuna alla Ferrari e la speranza, a questo punto, è che le qualifiche di sabato mattina possano ribaltare la situazione: dopo le libere del GP d'Australia, il primo della nuova stagione, Raikkonen e Vettel sono infatti dietro, ma non molto, al terzetto di testa, rispettivamente al quarto e al quinto posto.



La Formula 1 riparte così com'era conclusa, con Lewis Hamilton campione del mondo a fare la parte del leone: il pilota britannico della Mercedes è in testa con il tempo di 1'23"931 e precede di soli 127 millesimi la Red Bull di Verstappen, che promette di inserirsi nella lotta al titolo, e l'altra Mercedes di Bottas. Raikkonen non è lontanissimo, a 283 millesimi da Hamilton, mentre Vettel è a poco più di mezzo secondo.