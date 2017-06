Formula 1, Giovinazzi primo italiano dopo 6 anni: chiude 12°

Non solo Ferrari. La giornata meravigliosa dell'Italia in Formula 1 porta anche il nome di Antonio Giovinazzi: il pilota della Sauber ha chiuso al dodicesimo posto il Gran Premio d'Australia, il primo della sua carriera che pure l'ha visto essere anche terzo pilota in Ferrari. Dopo 6 anni di assenza, dai tempi di Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi l'Italia, l'Italia rivede un suo driver passare sotto la bandiera a scacchi di un Gp della massima serie. "È stato bellissimo, l'obiettivo era quello di finire e ho chiuso dodicesimo, a poca distanza dalla zona punti".



Il pugliese di Martina Franca, scattato dalla sedicesima posizione in griglia, sostituiva il pilota titolare della Sauber Pascal Wehrlein ancora non in condizione per affrontare un intero Gp dopo l'incidente subito nella Race of Champions, a Miami, lo scorso 23 gennaio.