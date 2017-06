Formula 1, finisce l'era Ecclestone dopo 40 anni: "Sono stato deposto"

Bernie Ecclestone non è più l'amministratore delegato della Formula Uno Group: dopo 40 anni il circus della F1 volta pagina. La notizia, anticipata domenica dalla Bbc, è stata confermata all'interessato che è stato sostituito da Chase Carey. Un passaggio di consegne solo temporaneo se si confermeranno vere le indiscrezioni secondo cui sarà l'ex Ferrari Ross Brawn ad assumere presto pieni poteri. "Sono stato deposto - ha dichiarato Ecclestone a Auto Motor und Sport -. E' ufficiale, non sono più il capo della società. La mia nuova posizione è di presidente onorario, anche se non so cosa significhi. Le mie giornate in ufficio saranno piu' tranquille da adesso in poi - ha aggiunto Ecclestone -. Non so ancora quanti Gp seguirò, ma di sicuro mi vedrete ancora sui circuiti. Ho ancora moltissimi amici in Formula 1. E ho abbastanza soldi per assistere alle gare".



L'ufficializzazione arriverà solo martedì, ma evidentemente l'interessato ha voluto scegliere tempi e modi per la sua uscita di scena, clamorosa non meno che inattesa. Bernie Ecclestone non dunque è più il gran ciambellano della Formula Uno. Per usare proprio le sue stesse parole, è stato "deposto". Come succede ai regnanti, in quella monarchia rombante e luccicante che è stata la F1 per 40 anni. Quattro decenni che hanno trasformato i Gp, sublimando le corse automobilistiche in eventi planetari. Non più, non solo, appuntamenti sportivi ma intrattenimento, spettacolo, globalizzazione. E soprattutto show-business, una macchina che fattura centinaia di milioni di dollari ogni anno. Artefice, demiurgo, ispiratore di questa trasformazione è stato Ecclestone. Visionario quanto spregiudicato, controverso non meno che abile negoziatore. Un piccolo gigante che per quattro decenni ha saputo trovare equilibri non scontati con le grandi case automobilistiche così come con Primi ministri o Emiri di turno.



L' estromissione di Ecclestone non solo è un ulteriore passo in avanti della Liberty Media nel pieno controllo del circus automobilistico. Ma è soprattutto un segnale che i tempi sono già cambiati. Entro la fine di marzo è atteso il completamento del takeover per un valore finale che si aggira sugli otto miliardi di dollari. E che è destinato a spostare gli equilibri geo-politici della F1. Se Ecclestone ha avuto il merito di aprire nuovi mercati ad Oriente - da Qatar a SHanghai, dal Bahrain a Singapore, e ancora Abu Dhabi e Sochi - l'intenzione della nuova proprietà è ripristinare una forte presenza negli Stati Uniti, con l'ingresso di altri Gp, a discapito del Vecchio Continente.