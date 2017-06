Formula 1, Ferrari da urlo a Sochi: pole di Vettel davanti a Raikkonen

Prima fila tutta Ferrari nel Gp di Russia, quarta prova del Mondiale di Formula 1 che si corre domenica sul circuito di Sochi. Sebastian Vettel (con il tempo di 1’33”194) ha preceduto il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Seconda fila per le due Mercedes con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Quinta e sesta posizione per Daniel Ricciardo (Red Bull) e Felipe Massa (Williams). Completano la top ten la Red Bull di Max Verstappen, la Renault di Nico Hulkenberg e le Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon.



Era dal lontano 2008 (in Francia con Raikkonen e Massa) che entrambe le Ferrari non riuscivano a precedere tutti mentre una pole position mancava dal 2015 (a Singapore): anche allora fu Vettel a conquistarla. Ora la storia è cambiata perché il Cavallino sembra aver trovato davvero la 'formula giusta'.

LA SODDISFAZIONE DI VETTEL E RAIKKONEN

"Sono sicuro che qui tutti siamo felici e orgogliosi e per questo ce la godiamo ma tra un paio d'ore ci concentreremo tutti sulla gara di domani". Sono le parole di Sebastian Vettel dopo aver conquistato la pole position - la sua seconda da quando è in Ferrari- nel Gp di Russia. "Per il momento siamo tutti contenti e cercheremo di prolungare il momento favorevole fino alla gara. Ho avuto un buon giro - ha commentato il pilota tedesco - e ho migliorato nell'ultimo settore. Sapevo che sarebbe stata molto dura e sapevo che sarei stato il primo a tagliare il traguardo (rispetto alle due Mercedes, ndr) così ho immediatamente acceso la radio per chiedere degli altri. E' stato un grande lavoro di squadra e un grande risultato avere entrambe le macchine in prima fila".



Soddisfatto anche Kimi Raikkonen, che ha occupato la pole provvisoria dopo il primo set della Q3. Il finlandese, preceduto da Vettel di soli 59 millesimi ha detto di aver trovato un po' di traffico nel giro di lancio del secondo e per questo motivo non è riuscito a mettere bene in temperatura le gomme, come invece accaduto in precedenza. "Oggi abbiamo fatto tutte le cose a posto. Ovviamente per la squadra occupare i primi due posti non è male...", conclude Raikkonen.