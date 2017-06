Formula 1, Ecclestone: "Nuovi gp con due manche da 40 minuti"

Il 2017 potrebbe essere l'anno buono per movimentare le gare di Formula 1, da tempo meno attraenti per il pubblico, e Bernie Ecclestone sa anche come fare: "Basta a gare lunghe, meglio due manche da 40 minuti con in mezzo un intervallo - sempre di 40 minuti - per poter intervistare i piloti e lavorare sulle auto". Insomma, una rivoluzione in salsa Superbike: "Le prove rimarrebbero il sabato e deciderebbero la griglia di gara-1, che invece servirebbe da base per stilare la qualificazione della seconda prova" le parole del patron del circus al Sunday Times.



Continua Ecclestone: "Così avremmo gran premi più attrattivi per pubblico e sponsor, con vetture più leggere e gare più emozionanti. Ma non so se c'è il coraggio di cambiare". Infine, bocciato anche il regolamento di gara: "Il libro delle regole dovrebbe essere intitolato `Non correte´. Sono scritte in un modo così complicate che nessuno, nemmeno i piloti, sanno quale sia la cosa giusta da fare. È folle, le regole di oggi rallentano tutto, impediscono ai piloti di fare quello che gli viene naturale"