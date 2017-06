Formula 1, dal 2017 niente partenza bagnata dietro le Safety Car

La Fia ha annunciato alcune modifiche al regolamento della Formula 1 per il 2017 relative a gomme, inizio gara con safety-car e cumulo di penalità nella stessa gara in caso di sostituzione dei componenti della power-unit. Sulla scelta delle gomme per le prime cinque gare della stagione non saranno le scuderie a scegliere il numero di gomme tra le tre mescole disponibili, ma lo farà la stessa Pirelli.



Non sarà più possibile vedere una scuderia aggirare la norma delle penalità per la sostituzione del motore sommandole tutte nello stesso weekend: durante ogni Gp se un pilota presenta più di un elemento della Power Unit soggetto a penalità, solo l'ultimo elemento montato potrà essere usato nelle gare successive senza incorrere in altre penalità. I piloti devono presentare i loro caschi con la stessa livrea a ogni gara per consentire un facile riconoscimento, ma in occasione di un Gp speciale sarà consentito di predisporre un casco speciale.

CALENDARIO: GP DEL BRASILE A RISCHIO

Gli organizzatori del Gp del Brasile di si dicono "sorpresi" dal fatto che l'appuntamento non è stato confermato, nonostante un contratto. La FIA, nel calendario provvisorio 2017 ha posizionato un asterisco accanto al Gp assegnato il 12 novembre al Brasile, con l'indicazione "da confermare". Il patron del Circus, Bernie Ecclestone, spinge da tempo per la ristrutturazione dell'autodromo di Interlagos, a San Paolo, e ha previsto che "non verrà completato per l'anno prossimo".