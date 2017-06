Formula 1, confermato il calendario 2017: venti gare e niente Germania

La FIA ha ufficializzato il calendario dei gran premi di Formula 1 della prossima stagione: sostanzialmente tutto confermato, nel 2017 ci saranno venti gare con la conferma di Monza e l'esclusione della Germania. Si parte il 26 marzo in Australia, conclusione il 26 novembre ad Abu Dhabi. Rispetto alle previsioni, solo minimi cambiamenti: Singapore e Malesia si sono scambiati le date e Baku sarà una settimana prima per non sovrapporsi con la 24 Ore di Le Mans.



LE GARE

26 marzo: Melbourne (Australia)

9 aprile: Shanghai (Cina)

16 aprile: Bahrain (Bahrain)

30 aprile: Sochi (Russia)

14 maggio: Barcellona (Spagna)

28 maggio: Monte Carlo (Monaco)

11 giugno: Montreal (Canada)

25 giugno: Baku (Azerbaigian)

9 luglio: Spielberg (Austria)

16 luglio: Silverstone (Regno Unito)

30 luglio Budapest (Ungheria)

27 agosto: Spa (Belgio)

3 settembre: Monza (Italia)

17 settembre: Singapore (Singapore)

1 ottobre: Sepang (Malesia)

8 ottobre: Suzuka (Giappone)

22 ottobre: Austin (Usa)

29 ottobre: Mexico City (Messico)

12 novembre: San Paolo (Brasile)

26 novembre: Abu Dhabi (Emirati Arabi)