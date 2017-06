Formula 1, Bottas da record al Montmelò

Miglior tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas nella terza giornata di test in vista della stagione 2017 di Formula 1. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, il pilota finlandese in 1'19''705 con gomme ultra-soft ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel che ha fermato il crono sull'1'19''952 con pneumatici soft, più duri e più lenti di quelli usati dal team campione del mondo. Terzo miglior tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo con gomme morbide (1'21''153 per l'australiano). Nel pomeriggio è sceso in pista anche Hamilton.



Ecco i tempi:

1 Bottas (Fin/Mercedes) 1'19''705

2 Vettel (Ger/Ferrari) 1'19''952

3 Ricciardo (Aus/Red Bull) 1'21''153

4 Palmer (Ing/Renault) 1'21''396

5 Hulkenberg (Ger/Renault) 1'21''791

6 Ericsson (Sve/Sauber) 1'21''824

7 Grosjean (Fra/Haas) 1'22''118

8 Hamilton (Ing/Mercedes) 1'22''175

9 Stroll (Can/Williams) 1'22''351

10 Alonso (Spa/McLaren) 1'22''598

11 Sainz (Spa/Toro Rosso) 1'23''540

12 Celis (Mes/Force India) 1'23''619

13 Kvyat (Rus/Toro Rosso) 1'23''952