Formula 1, Baku: Hamilton-Raikkonen, scontro sfiorato nelle libere

Dopo le prime libere Max Verstappen domina anche le seconde. È lui, al momento, il re di Baku. La Red Bull dell'olandese precede tutti in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Azerbaigian: suo il miglior tempo di 1'43''362 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas (1'43''462) e al compagno di squadra Daniel Ricciardo (1'43''473). Poi le Ferrari di Kimi Raikkonen (1'43''489) e di Sebastian Vettel (1'43''615). Solo decimo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton che ha chiuso la seconda sessione in 1'44''525 provando però solo con gomme soft: il britannico ha anche rischiato lo scontro col ferrarista Raikkonen.



Prove sospese per alcune minuti per un incidente alla Renault di Jolyon Palmer a metà sessione. "Botto" a cui si aggiungono una lunga serie di "lunghi" di diversi piloti tra cui quello alla fine delle prove dello stesso Verstappen che è andato a sbattere sulle barriere danneggiando seriamente la sua Red Bull.