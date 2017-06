Formula 1, altra lite Vettel-Verstappen

Dopo la querelle in Malesia, altro scontro - prima in pista, poi a parole - tra Sebastian Vettel e Max Verstappen. In Messico, il pilota Red Bull non ha voluto dare posizione al ferrarista, che a fine gara ha commentato così: "Ero più veloce di Verstappen, l'ho messo sotto pressione e ha sbagliato. Avrebbe dovuto ridarmi la posizione, così mi ha fatto perdere ulteriore molto tempo da Ricciardo".



Poi l'attacco al pilota belga: "Con Max ero molto arrabbiato, alla radio gli hanno detto di darmi la posizione e lui non lo ha fatto". Dal canto suo, Verstappen non solo ha risposto ma ha messo il carico: "E' davvero un idiota, ha tenuto un comportamento ridicolo. E' un frustrato, usa un linguaggio volgare anche via radio. Che torni a scuola".