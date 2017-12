Formula 1, Alfa Romeo torna dopo 30 anni: accordo con la Sauber

Alfa Romeo Sauber F1 Team. Sarà questo il nome completo della nuova scuderia che correrà l'anno prossimo in Formula 1: la grande novità, annunciata da Marchionne in primavera, adesso è ufficiale. Lo storico marchio Alfa Romeo torna in F1 dopo 32 anni di assenza: sarà "title sponsor" a partire dal 2018 e l'accordo prevede una cooperazione strategica, commerciale e tecnologica tra l'Alfa Romeo, che fa parte dell'FCA, e la Sauber, che corre con motore Ferrari.



"Quest'accordo - ha detto Marchionne, Ceo della Chrysler - è un passo significativo per il rilancio del brand Alfa Romeo che ha contribuito a fare la storia di questo sport. Il marchio avrà anche dei benefici nel condividere lo know-how tecnologico e strategico con un team come la Sauber dall'indiscutibile esperienza. Allo stesso tempo i tifosi dell'Alfa Romeo avranno l'opportunità di sostenere un costruttore che è determinato a scrivere un nuovo capitolo della propria storia leggendaria"