Formula 1, addio Force India: nasce una nuova scuderia

Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India, entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Fia ha accolto la richiesta dell'ingresso nel campionato di Formula 1 della nuova scuderia "Racing Point Force India", in conformità "con gli articoli 8.1 e 8.2 del regolamento sportivo", come si legge sul comunicato ufficiale.



La decisione della federazione internazionale cancella dall'organigramma del Mondiale la Force India eliminando di conseguenza i punti accumulati nel campionato costruttori, mentre restano quelli ottenuti dai piloti Perez e Ocon. Viene al contempo ammessa la nuova squadra, che potrà partecipare al Gran Premio del Belgio di domenica con gli stessi piloti del vecchio team e con una livrea rosa, bianca e blu.