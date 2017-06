Ferrari, Vettel si scusa ed evita la squalifica

Sebastian Vettel ha scritto una lettera di scuse indirizzata al presidente della Fia, Jean Todt, dopo gli insulti al direttore di corsa del Gp del Messico, Charlie Whiting. Per il ferrarista si va verso un'ammonizione riguardo alla condotta dei prossimi gran premi. Lo scrive la Bbc sul suo sito, specificando che il tedesco era andato da Whiting a scusarsi già dopo la fine della gara e martedì ha messo per scritto il suo pentimento scusandosi anche con il governo mondiale dell'automobilismo.



Ora è attesa la presa di posizione della Fia, che dovrebbe informare di aver ricevuto la lettera e di voler considerare tutta la questione anche alla luce di questo nuovo sviluppo: in pratica, invece di una squalifica, Vettel dovrebbe incappare in un "cartellino giallo".