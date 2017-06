Ferrari, Vettel: "SF70H deciso passo avanti"

"E' troppo presto ovviamente per dare giudizi, viste anche le condizioni di oggi (pista bagnata e gomme demo, dunque non prestazionali, ndr), ma direi che questa macchina è un deciso passo avanti. E si può vedere quanto sia divertente guidare queste monoposto così grandi". E' stato il primo commento di Sebastian Vettel appena sceso dalla Ferrari SF70H, con cui ha concluso il filming Day, 100 km a disposizione dei filmati promozionali condivisi più o meno equamente con Kimi Raikkonen.



Queste le parole del finlandese: "La macchina sembra a posto. Ovviamente è solo il primo contatto, faremo altri giri, ma il vero lavoro inizia solo nei test a Barcellona. Mi piace l'aspetto di questa macchina, molto diversa da quella dello scorso anno per via delle novità regolamentari. La squadra ha fatto un lavoro fantastico in ogni piccolo dettaglio".