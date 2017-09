La Ferrari continua con lo stesso team e, dopo il rinnovo di Raikkonen per un anno, arriva anche la firma sul nuovo contratto per Sebastian Vettel. La scuderia di Maranello la ha confermato in una nota ufficiale: "Prolungato l'accordo tecnico sportivo con il pilota Vettel per le stagioni 2018, 2019 e 2020 del Campionato Mondiale di Formula 1".