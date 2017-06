Ferrari, Vettel: "Questa è per noi: potevo guidare per sempre"

''Questa è per noi: grande Ferrari, grazie ragazzi''. Sebastian Vettel ha esultato così, in italiano, dopo aver tagliato il traguardo per primo nel Gran Premio d'Australia. Via radio ha voluto condividere con lo staff la sua gioia. Poi sceso dall'abitacolo è andato ad abbracciare i suoi meccanici saltando come un grillo e dando il via alla festa della Rossa sul podio di Melbourne, nella prima gara della stagione di Formula 1.



'È stato un Gp fantastico, è stato folle in senso positivo vedere tutte queste bandiere rosse, la macchina è divertente da guidare, è stata una giornata bellissima - ha detto sul podio dopo la doccia di champagne - 'Noi ci siamo, siamo qui per lottare. Abbiamo fatto un lavoro eccellente, la Ferrari ci permette di competere quest'anno, è molto divertente da guidare, oggi avrei potuto continuare a guidare per sempre''.