Ferrari, Vettel frena: "Presto per parlare di titolo"

"Il titolo? È presto per parlarne, bisognerà vedere la situazione a ottobre. Certo è un campionato molto appassionante e per noi non è male che partendo dal primo o dal sesto posto sai comunque di poter lottare per la vittoria". Prudente ma ottimista Sebastian Vettel prima del quinto weekend del Mondiale di Formula 1 per il Gp di Spagna a Barcellona.

"Per ora si gareggia per cercare di ottenere il massimo da ogni gara - ha spiegato il tedesco della Ferrari, come riporta l'ANSA- Verso fine stagione, a ottobre, speriamo che molti ci faranno domande sul campionato, vorrà dire che saremo ancora in lotta. Ma, fino a quel punto, non ha molto senso guardare ai punti. La competizione è molto serrata ai vertici, ci sono dei piccoli dettagli che possono fare la differenza di giorno in giorno - ha detto ancora Vettel - Verso metà stagione arriveranno più aggiornamenti per tutti e vedremo quale sarà la situazione".