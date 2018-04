Ferrari, Vettel: "Fortuna e preghiere ma l'auto dà buone sensazioni"

Sebastian Vettel festeggia così la vittoria in Australia: "È andato tutto bene. Abbiamo avuto un po' di fortuna con la safety car ma oggi mi sono veramente divertito. C'era tantissimo pubblico, le tribune piene e mi sono davvero goduto il giro di rientro".



Il tedesco della Ferrari racconta così la gara dell'Albert Park di Melbourne: "Speravo di fare una partenza migliore, mi sono dovuto accontentare del terzo posto e poi ho perso contatto perchè nel primo stint non andavo benissimo. Mi sono trovato meglio nel secondo stint, con le soft. Comunque pregavo per la safety car e quando ho visto una macchina ferma ho fatto il pit sono riuscito a rientrare davanti e a tenere poi la posizione".



"Abbiamo avuto un pizzico di fortuna - ha concluso Vettel - ma portiamo un'altra vittoria a Maranello e ne vogliamo molte di più. La macchina dà buone sensazioni, questa vittoria ci dà una bella motivazione per il lavoro delle prossime settimane".



Gioia più contenuta per Kimi Raikkonen: "Avevo una velocità decente ma era difficile sorpassare, forse ho perso un secondo posto ma è stata una bella giornata per il team". Il team principal della Rossa, invece, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "C’è chi parla e chi fa i fatti...La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi abbiamo fatto i punti. È una vittoria di squadra e da Ferrari. Le battute tra Vettel e Hamilton? Non mi metto in mezzo alle schermaglie tra i piloti" le parole di Maurizio Arrivabene.

MARCHIONNE: "NON POTEVA ESSERCI INIZIO MIGLIORE"

Contento anche il presidente Ferrari, così Sergio Marchionne: "Non poteva esserci un migliore inizio, sentire l'inno di Mameli a Melbourne è il riconoscimento più bello per la squadra che si è presentata con una monoposto competitiva e ha sfruttato le occasioni che si sono presentate. Bravi Vettel e Raikkonen. Sappiamo che mancano altri 20 gp, niente proclami ma il primo passo è nella direzione giusta".

HAMILTON: "COMPLIMENTI A VETTEL"

"Devo fare i complimenti a Sebastian e alla Ferrari. Dobbiamo rivedere un po' le strategie ma in gara abbiamo avuto un grandissimo passo". Lewis Hamilton ha reso omaggio al rivale: "Qui è difficile superare, anche in regime di DRS. Alla fine ho cercato di preservare la macchina e il motore. È stato comunque un incredibile weekend, grazie a tutti i tifosi".