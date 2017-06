Ferrari, Vettel è ottimista: "Mai guidata una macchina così"

"La sensazione è che questa sia la macchina più veloce mai guidata, ma al momento non sappiamo come siamo messi. Siamo curiosi di vedere cosa succederà". Sceglie la prudenza ma tradisce ottimismo Sebastian Vettel in vista del primo GP stagionale di Formula 1 in programma domenica sulla pista di Melbourne, in Australia. "Non abbiamo alcuna certezza – continua il tedesco nella consueta conferenza stampa del giovedì – solo tanto lavoro davanti a noi. L’anno scorso non è andato come volevamo. Non c’è garanzia che vinceremo, ma quest’inverno in fabbrica ci siamo concentrati per ottenere quello a cui aspiriamo, che è come sempre il traguardo più alto. E’ presto per dire se lotteremo per il titolo. Per ora siamo partiti bene nei test, percorrendo tanti chilometri con la nuova macchina. La verità si saprà da ora in avanti".

Ancora scottato dalle delusioni dell'anno scorso, il tedesco del Cavallino limita gli entusiasmi: "Non sappiamo dove siamo rispetto agli altri, nessuno lo sa. La Mercedes ha vinto negli ultimi tre anni e perciò è la vera favorita, anche se sono cambiate le regole, visto che sanno fare auto vincenti. Abbiamo lavorato per migliorare in ogni area. Negli ultimi anni le nostre statistiche in qualifica sono state negative, ma speriamo di poterle smentire".

Infine una battuta sul suo contratto in scadenza a fine 2017: "Cominciare la stagione senza la certezza del rinnovo non è un problema – assicura Vettel - Abbiamo tutto il tempo per discuterne".

Hamilton: "Ferrari favorita"

"La Ferrari è molto veloce: è la favorita per vincere in Australia". Sceglie la pretattica Lewis Hamilton e prova a spostare la pressione sulla Rossa, ma con l'orgoglio del campione poi sottolinea: “Può essere che adesso non siamo noi i più veloci. Ma non significa che non potremo esserlo, migliorare e trovare il ritmo. Mi piacerebbe battagliare con Vettel”. Poi una battuta sull'ex compagno di team Nico Rosberg: “Non importa se manca il campione in carica. Tanto, come ogni altro anno, si riparte da zero. La verità è che qui ci sono tanti potenziali campioni”.