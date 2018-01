Ferrari, ufficiale Kvyat: sarà pilota sviluppatore

La Ferrari completa il team in vista della nuova stagione: Danil Kvyat è ufficialmente il pilota sviluppatore della Rossa. Il 23enne russo, ex Red Bull e Toro Rosso, rimane quindi in Formula 1 dopo essere stato in lizza per un sedile alla Williams. Kvyat lavorerà al simulatore e in possibili test in pista.

Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver pic.twitter.com/yvTwQHaTOh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 gennaio 2018