Ferrari, Raikkonen travolge un meccanico ai box

La gara di Kimi Raikkonen in Bahrain finisce al 36° giro, mentre è terzo e rientra ai box per il secondo pit-stop. Il pilota finlandese attende il cambio gomme e, mentre la posteriore sinistra deve ancora essere cambiata, riparte travolgendo il meccanico, di nome Francesco, impegnato ancora nella manovra. Raikkonen fa pochi metri in pit-lane ed è costretto a ritirarsi a causa della ruota allentata, l'uomo invece finisce in ospedale riportando la frattura di tibia e perone. Di chi è l'errore? Le immagini hanno mostrato che il semaforo verde che indica ai piloti quando ripartire si è acceso e lo stesso Kimi ha affermato: "Quando vedo il verde io ho l'obbligo di ripartire, non riesco a vedere ciò che accade sul posteriore della mia vettura".

IL VIDEO

Kimi Raikkonen ran over one of his crew members leaving the pits. It’s kinda gnarly, so click at your own risk. pic.twitter.com/3rqFSPgN4Y — Nick Bromberg (@NickBromberg) 8 aprile 2018

IL TWEET PER IL MECCANICO