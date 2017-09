Ferrari, Raikkonen rinnova di un anno

La Ferrari ha rinnovato diu un anno l'accordo di collaborazione tecnico-agonistica con Kimi Raikkonen, scegliendo la strada della continuità in team con Sebastian Vettel. "Nella prossima stagione sportiva - spiega una nota della Ferrari - il pilota finlandese sarà quindi impegnato nel Campionato mondiale di F1 con il team di Maranello".



Già dopo la pausa estiva la conferma di Iceman sembrava chiara, come affermato dallo stesso pilota. La prossima stagione sarà l'ottava del finlandese con la scuderia Rossa, con cui ha vinto il Mondiale Piloti nel 2007. Anche per Vettel la strada tracciato sembra quella del rinnovo nonostante le voci di uno scambio con Hamilton alla Mercedes, l'annuncio potrebbe arrivare dopo il Gp di Monza.