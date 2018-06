Ferrari, Raikkonen denunciato per molestie sessuali

Finisce nei guai Kimi Raikkonen: il pilota della Ferrari è stato denunciato da una donna canadese di molestie sessuali. La barista Cassandra Talula Dias-Greizis - questo il nome della ragazza - ha raccontato che il finlandese, ubriaco, le avrebbe palpeggiato il seno destro durante una festa dopo il GP di Montreal chiedendole quanto gli sarebbe costato andare a letto con lei, mentre un su amico la toccava nelle parti intime.



"Non importa se chiedo un milione o due miliardi di dollari - ha spiegato - non c'è prezzo per riparare quello che ha fatto. Il mio corpo non è in vendita e non ho mai acconsentito a nulla con lui. Ora mi sento a disagio in situazioni romantiche e intime". Raikkonen aveva già precedentemente denunciato la donna per estorsione e molestie. "Neghiamo in blocco le accuse", ha fatto sapere un portavoce dei legali di Raikkonen.