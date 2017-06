Ferrari, Marchionne: "Torniamo quelli di Schumacher"

"Sono nove anni che non vinciamo, questo sarebbe il decimo. Finirà. Non possiamo continuare a farci rompere il muso, c'è ancora spazio per correggere i problemi. Dobbiamo tornare a essere imbattibili come quando c'era Schumacher". Lo ha detto il presidente e ad della Ferrari, Sergio Marchionne: "Dobbiamo tornare a essere quel tipo di scuderia, ci stiamo lavorando", ha aggiunto Marchionne. "La nuova macchina è affidabile, credibile, ha girato più delle altre in pista. E' un passo avanti enorme".

TEST A BARCELLONA: MASSA DAVANTI, VETTEL STAKANOV

Felipe Massa non si è migliorato nel pomeriggio, ma il tempo della mattina (1'19"726) gli è bastato per confermare la sua Williams come la vettura più veloce nella quinta giornata dei test F1 sul circuito del Montmelò (Barcellona). Alle sue spalle la Red Bull di Daniel Ricciardo (1'19"900) e la Ferrari di Sebastian Vettel (1'19"906). Massa e Vettel sono stati gli stakanovisti della giornata, completando entrambi 168 giri. Ai piedi del 'podio' le Mercedes con Lewis Hamilton quarto e Valtteri Bottas quinto