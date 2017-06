Ferrari, Marchionne: "Era ora". Arrivabene: "Vettel un martello"

"Grande Seb, un martello". Maurizio Arrivabene si è complimentato così via radio con Sebastian Vettel dopo il trionfo del tedesco nel Gp d'Australia. Oggi è una giornata storica per la Ferrari, che è tornata a vincere dopo un anno e mezzo e il team principal se la gode: "Il weekend perfetto è solo quando hai due piloti sul podio, ma sono contento per i ragazzi, qui e a casa: hanno lavorato tantissimo. È la Ferrari di tutti, dicevamo, e questo è un successo di tutti, nato da una grande macchina".



''Era ora - ha invece detto il presidente Sergio Marchionne -. Sono contento per la squadra e i nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Era da circa un anno e mezzo che aspettavano questa vittoria. E' stata un'emozione sentire nuovamente suonare l'inno italiano. 'Sebastian ha fatto una grande gara, e sono sicuro che Kimi (Raikkonen, n.d.r.) sarà presto lì a lottare con il compagno. Ora è fondamentale ricordarci che non è il punto di arrivo ma solo il primo passo di un lungo cammino''.