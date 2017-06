Ferrari, Giovinazzi: "Debutto emozionante"

Il circuito di Fiorano ha ospitato il debutto ferrarista di Antonio Giovinazzi su una SF15-T. Antonio, entrato a fare parte della Scuderia Ferrari per la stagione sportiva 2017 in qualità di terzo pilota, ha completato il programma – concordato con la FIA – che prevedeva prove di comparazione tra simulatore e pista.



Al termine della sessione, Giovinazzi ha commentato: "Una bellissima emozione, per me era la prima volta su una monoposto di Formula 1. Uscire da un box con una Ferrari, per un italiano, è un’esperienza fantastica. Le prove sono state molto interessanti e le procedure da seguire davvero tante, però i ragazzi del team sono stati molto gentili e disponibili e questo ha reso le cose molto più facili. Ringrazio tutti".