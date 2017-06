Ferrari, Alonso al veleno: "Ho fatto bene ad andarmene"

Fernando Alonso non sta raccogliendo grossi risultati con la McLaren ma rimane ottimista sul futuro: "Se non pensassi che potessimo vincere il mondiale, non sarei qui. Il terzo titolo? Quando arriva, arriva. E se non arriva, fa niente". Nell'intervista a Marca, il pilota spagnolo ha anche parlato di Ferrari, non risparmiandole critiche: "Ho fatto bene ad andarmene, sapevo che nel 2015 e nel 2016 non avrebbero vinto e per questo ho scelto di andare in McLaren. Insieme abbiamo ottenuto risultati che ora si sognano, comunque le augurerò sempre il meglio".