Favola Belen: "Iannone non sbaglia mai"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono la coppia del momento. Dopo il doloroso addio a Stefano De Martino, la showgirl si è rimessa in pista, per così dire, con il centauro di Vasto e ha raccontato la loro storia d'amore con il pilota a "Chi": "Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna...perché per me era un momento così, rifiutavo tutti", le sue parole.



La loro relazione, stando al racconto dell'attrice argentina, ha i contorni di una soap opera: "Poco alla volta è riuscito a conquistarmi. È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi chiedo se è vero. Non sbaglia mai, è sempre sul pezzo", ha concluso.