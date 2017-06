F4, Billy Monger ha perso le gambe nell'incidente

Arrivano brutte notizie dall'Inghilterra: Billy Monger, il pilota 17enne che era rimasto coinvolto in un incidente tremendo nella gara di British F4 sul circuito di Donington Park, ha perso entrambe le gambe. Billy era stato estratto dalla vettura dopo 90 minuti di lavoro dei soccorritori, non era stato dichiarato in pericolo di vita ma ha perso l'uso degli arti inferiori. Ora la famiglia ha aperto una pagina per raccogliere fondi per aiutare il ragazzino ad affrontare la nuova sfida che gli ha posto la vita e tornare alla piena attività.