F1, Wolff: "Decisione coraggiosa". Hamilton: "Non sono sorpreso"

"Quella di Nico è una decisione coraggiosa e testimonia la forza del suo carattere. Ha scelto di lasciare al picco della sua carriera, da campione del Mondo, dopo aver esaudito il suo sogno d'infanzia. Ne è talmente convinto che non ho potuto che accettare in pieno la sua decisione". E' il commento del team principal della Mercedes, Toto Wolff, alla decisione di Rosberg di lasciare la Formula 1.

Nella dichiarazione riportata sul sito del team, Wolff afferma che il suo ormai ex pilota "è una speciale combinazione di talento maturale e spirito combattivo che lo ha portato fino dove è arrivato, nonostante avesse sulle spalle quello che io considero un gran peso e una difficoltà in più, essere figlio di un campione del mondo".

Dopo aver elogiato Rosberg per le sue capacità e averlo ringraziato per il contributo dato alla crescita del team fin dal 2010, Wolff ammette di trovarsi in una "situazione inaspettata ma anche molto emozionante. C'è un volante libero alla Mercedes, ma ci prenderemo il tempo necessario per valutare le varie opzioni e fare la scelta giusta per il futuro".

BRIATORE: "SONO SENZA PAROLE"

"Ho appena visto la notizia e mi fa molto strano, è inspiegabile, ma vediamo cosa succede, ribadisco non so che dire, se non che mi sembra molto molto strano". Questo il commento a caldo di Flavio Briatore, ex team manager della Renault - contattato da Radio Monte Carlo - sull'annuncio-choc del neocampione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg, che su Facebook, a nemmeno una settimana dalla conquista del titolo 2016, ha ufficializzato l'addio alla Formula 1.

ARRIVABENE: "NO COMMENT"

La notizia del ritiro del campione del mondo di F1 Nico Rosberg ha raggiunto anche l'aereo che da Francoforte porta ad Orlando, per le finali mondiali Ferrari, il capo della scuderia Maurizio Arrivabene: "Non sono in grado di commentare - ha detto ai giornalisti presenti sullo stesso volo - ho saputo soltanto la notizia secca del ritiro, ma non ne conosco i motivi"

HAMILTON: "NON SONO SORPRESO"

Anche Lewis Hamilton si è espresso a proposito della scelta di Rosberg: "Sono probabilmente uno dei pochi che non è rimasto sorpreso per la scelta di Nico, questo perché lo conosco da molto tempo - le sue parole, riportate da Autosport.com -. E' la prima volta che vince in 18 anni, quindi non è stata una sorpresa che abbia deciso di lasciare".

"Nico ha anche una famiglia a cui doversi dedicare - ha aggiunto -. Sarà molto strano, sarà triste non averlo con me in squadra il prossimo anno. Mancherà allo sport, gli auguro tutto il meglio".