F1, Whiting ad Hamilton: "La Ferrari è a posto"

Dopo la vittoria di Sebastian Vettel a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton aveva rilasciato una dichiarazione sibillina in merito alla Rossa: "La Ferrari aveva qualcosa di magico in rettilineo. Deve avere trovato qualche trucco sulla sua macchina". L'inglese, accortosi del commento equivocabile, aveva poi corretto il tiro: "Non intendevo dire che hanno qualcosa di irregolare ma un aggiornamento tecnico o qualcosa di vantaggioso che consente loro di andare più forte".



A spegnere qualsiasi polemica arriva il commento diretto della FIA, per bocca del direttore di corsa e delegato tecnico Charlie Whting: "Sono rimasto divertito dalle parole di Hamilton: lui non può sapere molto della Ferrari mentre non sappiamo molto. A Maranello stanno facendo un buon lavoro ora e la Mercedes deve provare a rimediare lo svantaggio. Quel commento non dice nulla se non che la Ferrari ha qualcosa sulla macchina che sta fruttando buone prestazioni, è qualcosa di cui la FIA è al corrente".