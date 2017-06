F1, Vettel crede nella Ferrari: "In Cina per ripeterci"

"La vittoria in Australia ha significato molto per il team. E' stata una giornata molto speciale, i tifosi a Melbourne ci hanno regalato una giornata incredibile. Anche per chi è rimasto in Italia è stato grandioso avere una piccola ricompensa per il tantissimo lavoro in inverno. E' solo la prima gara, ma è il miglior modo per cominciare". Così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel nella conferenza stampa dopo il suo arrivo a Shangai in vista del Gran Premio di Cina.

Il tedesco salva la stagione passata: "Non è stata così negativa - ha detto - ci sono state tante gare in cui non è girata per il verso giusto, ricordo un anno migliore di come viene descritto. Molte cose però sono cambiate rispetto all'anno scorso, il team è cresciuto, ci sentiamo più a nostro agio. Il lavoro sta procedendo nel modo migliore. Speriamo di poter manifestare questa tendenza positiva in pista".

"Il GP di Cina è sempre pieno di sorprese - continua Vettel - Ricordo il Gp del 2007 con la Toro Rosso: partii 18esimo e arrivai quarto. E' una pista con condizioni davvero imprevedibili. Impossibile fare previsioni". Il pilota ha sottolineato che le monoposto "Sono molto più veloci. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo molto più carburante in serbatoio. Le gomme durano più a lungo e le macchine sono più pesanti. Se guardiamo la velocità sono le vetture molto più veloci che abbiamo mai avuto".

"Credo che la Mercedes debba essere considerata ancora favorita - conclude Vettel - Prendiamo una gara per volta. Sappiamo di avere un bel pacchetto che ci mette in una buona posizione, spero di restituire ancora qualcosa a chi lavora in fabbrica fino a tarda notte per migliorare l'auto".