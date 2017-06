F1, secca smentita di Ross Brawn: non sarà l'erede di Ecclestone

L’ex team principal della Mercedes, Ross Brawn, ha smentito seccamente di aver accettato un ruolo nella Formula 1 dei nuovi proprietari di Liberty Media per contribuire alla gestione del Circus. "Liberty è ancora troppo agli inizi del suo percorso per assumere impegni del genere", ha spiegato il 61enne britannico alla BBC. "Sto facendo una piccola consulenza per aiutarli a comprendere meglio la Formula 1, ma questo è tutto" ha aggiunto l'ex direttore tecnico della Ferrari per spegnere le voci, fatte circolare nei giorni scorsi dalla rivista tedesca 'Auto Bild', che lo volevano come l'erede designato di Bernie Ecclestone.