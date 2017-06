F1, Sauber: Wehrlein in dubbio, Giovinazzi verso la conferma in Cina

Dopo l'emozionante, inaspettato e più che positivo debutto in pista su una monoposto nel Gp d'Australia, Antonio Giovinazzi è tornato a casa sua, in Puglia, con la sola certezza che il 9 aprile sarà a Shanghai, dove si correrà il secondo Gp della stagione.

Il punto di domanda per il giovane italiano riguarda il ruolo che ricoprirà in Cina: sarà semplice pilota di riserva della Ferrari, oppure avrà un’altra chance di dimostrare il suo talento in pista con la Sauber di Pascal Wehrlein? Un'ipotesi, quest'ultima, che diventa sempre più calda visto che il tedesco fatica a rimettersi in forma dopo l’incidente alla Corsa dei Campioni e potrebbe non esserci neanche in Bahrain.

In attesa di capire che succederà, la Ferrari ha deciso di "sacrificare" eventualmente i test, lasciando che il pugliese corra. Sostituire ancora Werhlein costerebbe la perdita dello status di "giovane" (bastano due Gp) per cui Antonio non potrebbe più girare con la Ferrari nei test in Bahrain (18-19 aprile) a meno che Maranello non voglia sfruttarlo come pilota titolare al posto di Vettel o Raikkonen.

Un'ipotesi assai poco probabile, molto più facile invece che Giovinazzi torni sulla Rossa per sviluppare le Pirelli 2018: il che sarebbe un altro indizio sul suo possibile ruolo di sostituto di Kimi, che a fine stagione potrebbe decidere di ritirarsi o comunque di non rinnovare con il Cavallino.