F1, Sauber: Wehrlein ancora fermo, in Cina corre Giovinazzi

Dopo l'ottima prova al debutto in F1 a Melbourne (12esimo posto), Antonio Giovinazzi correrà anche il Gran Premio della Cina. Il terzo pilota della Ferrari sarà ancora al volante della Sauber per sostituire Pascal Wehrlein, ancora fuori forma. Lo ha annunciato la stessa casa svizzera riferendo che il pilota tedesco "sta seguendo un programma di lavoro molto duro e intenso per essere in grado di tornare al più presto nelle migliori condizioni fisiche al volante della C36-Ferrari dal Gran Premio del Bahrain o in Russia".

La conferma arriva anche per bocca del 22enne tedesco, infortunatosi in un incidente a Miami lo scorso gennaio: “Per me la cosa più importante è potermi allenare intensivamente per assicurare di poter dare il 100 per cento prima possibile - dichiara ora il tedesco -. Voglio essere preparato al meglio per il mio primo weekend di gare per la Sauber in Formula 1. Spero che sia in Bahrain ma, altrimenti, ci prenderemo il tempo che serve prima del gran premio in Russia per essere sicuri che io sia completamente pronto”.