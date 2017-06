F1: Rosberg lascia, spuntano le prime "auto-candidature"

La decisione improvvisa di Nico Rosberg ha stupito il mondo dei motori sportivi ma c'è chi va già oltre e fiuta l'occasione. Il quesito di fondo è quasi scontato: chi sostituirà il tedesco alla Mercedes e darà filo da torcere a Lewis Hamilton? I social si sono scatenati pensando a un Fernando Alonso attaccato al telefono o che fa la posta davanti alla sede di Brackley per scappare dalla disastrosa McLaren e tornare - nonostante il pessimo rapporto con il pilota inglese - alla scuderia delle Frecce d'Argento.



Ma, forse, la cosa più divertente è stata fatta proprio dalla Mercedes stessa. L'account Twitter ufficiale della scuderia tedesca ha retwittato le mail che le sono arrivate da piloti (più o meno seri) in vena di auto-candidature. Si va da chi scrive "Ho una licenza FIA, se volete contattate pure Max Verstappen: da piccoli abbiamo corso assieme, vi confermerà le mie qualità" al solito videogiocatore "Ho svariate ore di esperienza ai giochi di corse" sino all'utente medio "Guido un'utilitaria per lavoro ogni giorno da anni, sono abbastanza bravo?".



Proprio l'olandese della Red Bull ha provato a prendere la palla al balzo, scrivendo alla Mercedes: "E' la migliore referenza che avete ricevuto no?" tanto che i tedeschi hanno risposto "Presentati lunedì alle 9 che ne parliamo. Ma portaci una torta, ci piacciono le torte". Per ora solo scherzi ma se son rose, fioriranno.